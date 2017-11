Am Handball spillt den Dan Scheid de Weekend am europäeschen Challenge Cup géint d'Bulgare vun Dubrodja. Am nationale Championnat dinn sech déi Déifferdenger am Moment e bësse méi schwéier. De Nationalspiller an seng Equipieren wëllen sech op der europäescher Bühn awer vun hirer beschter Säit weisen.