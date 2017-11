Do trëtt déi Lëtzebuerger Boxerin Caroline André am Haaptmatch géint eng Franséisin un. Och wann d'Polizistin vu Beruff, zanter 4 Joer am Statut vum Profi boxt, verdéngt si mat hirem Sport awer keng Suen. Wat hir Motivatioun ass a wéi se hir Chancë fir nächst Woch gesäit, erzielt eis d'Caroline André am Radio Sport Club.