Zanter 15 Joer ass de Gilbert Neumann den Direkter vum nationale Sport a Kulturzenter um Kierchbierg. Dëst Joer ginn et eng Rei nei Elementer bei der sportspress.lu Awards Night @ Coque, wann ë.a. de Sportler, d‘Sportlerin an d‘Equipe vum Joer gewielt ginn.Déi Responsabel vun der Coque sinn awer och am Gaang, en Héichleeschtungszenter fir Elitesportler a Privatleit opzebauen. Alles Themen iwwer déi mer am Radio Sport Club mam Invité Gilbert Neumann diskutéieren.