E Sonndeg ass dat nationaalt Championnat am Cyclocross. Grouss Favoritin bei den Dammen ass natierlech d'Christine Majerus.

Radio Sport-Club: Christine Majerus (12.01.2018) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Mat der Sportlerin vum Joer hu mir zeréck op d'Joer 2017 an awer och no vir op de Cyclocross-Championnat vum Weekend an déi nei Stroossesaison vun der Profi-Cyclistin gekuckt.