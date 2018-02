© pressphoto Archiv

De Weekend sinn am Gymnase vun der Coque d’Lëtzebuerger Eenzelmeeschterschaften am Dëschtennis. Bei den Dammen ass d‘Profispillerin Favorit a wëll am Simple dee 6. Titel feieren. An der aktueller Weltranglëscht steet d'Sarah de Nutte op der Plaz 62. Mat hirem Veräin Bad Driburg war d'Lëtzebuerger Nationalspillerin an der Finall vun der däitscher Coupe.



