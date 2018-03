Radio - Sport Club: Martine Mellina (09.03.2018) D'Martine Mellina gehéiert zu de beschte Leeferinnen hei am Land.

E Sonndeg fänkt hei zu Lëtzebuerg d‘Stroosselafsaison un. D‘Martine Mellina gehéiert zu de beschte Leeferinnen am Land, dat huet d‘Athletin vum Celtic de leschte Weekend mat hirem Titel vu Vizechampionne am Cross-Country bewisen.

E Sonndeg-8-Deeg probéiert d‘Mathesproff hiren Titel iwwer 10 Kilometer op de Meeschterschaften zu Dikrech ze verdeedegen.

Dat war ee Sujet am Radio Sport Club mam Martine Mellina e Freideg de Mëtteg tëscht hallwer zwou an zwou.

Radio - Sport Club: Martine Mellina



Radio-Sport-Club: freides vun 13h30 bis 14h00 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu. Duerno am Replay op RTL.lu (Video an Audio).