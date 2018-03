E Samschdeg sinn an der Arena vun der Coque d’Finallen an der Coupe de Luxembourg am Basket.

VIDEO: De Livestream aus dem Studio

Radio-Sport-Club: freides vun 13h30 bis 14h00 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu. Duerno am Replay op RTL.lu (Video an Audio).