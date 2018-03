Radio Sport-Club: Jacques Feyder (23.03.2018) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

Nodeems bei den Häre Fenteng den éischte Match géint Stroossen gewanne konnt, steet de Club elo nom Coupe-Gewënn virum 1. Championstitel an der Veräinsgeschicht.

Mam President vum VC Fenteng, Jacques Feyder, hu mir am Radio Sport Club iwwer d'Entwécklung vu sengem Club an d'Perspektiven an den nächste Jore geschwat.



Déi zweet Finall tëscht Stroossen a Fenteng gëtt e Sonndeg den Owend um 18.30 Auer um Belair an der Hal gespillt an net zu Stroossen.