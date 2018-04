Radio - Sport Club mam Gilles Michely (13.04.2018) Sport total mat eisem sportlechen Invité vun der Woch.

De Gilles Michely iwwer d'Finall/Reportage Franky Hippert



De Spiller vun Diddeleng weess awer, datt een e Samschdeg net iwwerhieflech däerf ginn, well et dierft ee sech net vum Resultat vum leschte Weekend blende loossen, well déi eenzel Matcher eigentlech alleguerte relativ enk waren an dat kéint natierlech och ëmschloen an dann hätt den Houwald op eemol d'Nues vir.



Och um Dësch bei deenen Diddelenger ass de Zoltan Fejer-Konnerth. Vum Däitschen, deen 2002 mam Weltranglëschtenéischten Timo Boll, Europameeschter am Dubbel war, kënnen déi Diddelenger op alle Pläng profitéieren. Vum Däitsche konnten d'Diddelenger vill léieren, virun allem och wat d'Taktik an engem Match ugeet, esou zum Beispill soll een net iwwerleeën, wat dem Géigner seng Schwächte sinn, ma et soll een iwwerleeën, ewéi een am beschte seng eege Stäerkten ausspillt.



Wann Diddeleng e Samschdeg wënnt, da war et dee leschte Match an der Karriär vum Mike Bast. Fir den Diddelenger, deen ee vun den Iwwerraschungsgäscht e Freideg am Radio Sport Club war, wäert et duerno sécherlech net einfach ginn. De Mike Bast huet 30 Joer laang Dëschtennis gespillt, dat op héijem Niveau an dohier wäert et wuel ee ganz emotionalen Abschid fir den Diddelenger ginn.



E Samschdeg wäert nees eng flott Ambiance an der Sportshal am Quartier Italien zu Diddeleng sinn. Et wäerte Klengegkeet sinn, déi decidéieren, ob d'Ekipp aus der Forge du Sud schonn e Samschdeg hire 6. Championstitel an dee 5. Doublé aus deene leschte 6 Joer ka feieren, oder ob d'Entscheedung eréischt dee Samschdeg drop an der drëtter an decisiver Final fält.