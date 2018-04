D'Zil ass et, fir méi jonk Meedercher an Damme bei de Vëlossport ze kréien andeems een si mat Workshops an Trainingsstagen motivéiert fir eng Lizenz ze ënnerschreiwen an esou méi Dammen un den Depart vun de Coursë kritt.Een ambitiéise Projet, deen de Jimmy Wagner eis am Virfeld vum Festival Elsy Jacobs am Detail presentéiert. Hien ass den Invité am Radio Sport Club um hallwer 2.