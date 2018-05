De leschte Weekend ass de Lëtzebuerger Volleyballnationalspiller mat Maaseik Champion an der Belsch ginn.

© pressphoto

Den 21 Joer alen Ugrëffsspiller, mat polneschen Originen, huet beim Spëtzeklub zu de Piliere gehéiert. No 2 Saisone bei eise belschen Noperen kéint d’Rees vum enormen Talent, dat beim VC Stroosen grouss gouf, an de Süden, Direktioun Italien féieren. Ob dat esou ass, ënner anerem dat erzielt eis de Kamil Rychlicki am Radio Sport Club.