E Sonndeg ass am Futtball de leschten Héichpunkt vun der nationaler Saison mat der Finall an der Coupe de Luxembourg.

Déi zwee Trainer, de Patrick Grettnich vum Racing an den Henri Bossi vun Hueschtert, wëllen d’Coupe eng éischte Kéier an der respektiver Veräinsgeschicht mat heem huelen. Et ass och déi éischte Kéier iwwerhaapt, datt déi 2 Clibb an der leschter Ronn vun dëser Kompetitioun stinn.