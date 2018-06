Déi bescht Lëtzebuerger Sprangreider an och international Vedette kommen all Joer op d'Herchesfeld an de Réiserbann.Do dernieft awer och Dausende vu Spectateuren.D'Réiser Päerdsdeeg hu sech mëttlerweil zu engem "Social Event" entwéckelt. Firwat dat esou ass, doriwwer schwätze mir mam Dan Rinaldis vun der Organisatioun an dat live vu Réiser.