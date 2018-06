© Patrick Greis / RTL Radio Lëtzebuerg

Et gëtt esou vill ze soen iwwer d'Futtballweltmeeschterschaft a Russland. Dat maache mir dann och all Freideg am Kader vum Radio Sport Club, wou analyséiert, diskutéiert a kritiséiert gëtt. Dës Woch an der Ronn derbäi: de Guy Hellers, den Hubert Meunier an de Marc Oberweis.