Radio - Sport Club: Futtball-WM 2018 Spezial



... de Messi ouni Eelefmeter-Gléck, e puer Favoriten, déi sech nach net musse bretzen an eng iwwerraschend gutt Ambiance, d'Weltmeeschterschaft a Russland huet schonn intressant Biller geliwwert an Diskussiounen ausgeléist. Mir diskutéieren och doriwwer am Radio Sport Club, mat derbäi sinn Emilia Oliveira, Guy Hellers a Marc Oberweis.