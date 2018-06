© AFP

Sou wéi Italien a Spuenien déi lescht zwou Kéieren, fiert Däitschland no der éischter Ronn heem. Fir aner Weltmeeschter ass et nach esou just duergaangen: Argentinien mat herrlechem Messi-Gol, Brasilien eréischt am drëtte Match iwwerzeegend, Frankräich nach ouni dee grousse Jeu, Spuenien och nëmme mat enger Victoire. Just England ass a Gol-Laun. An da sinn do nach déi aner wéi d'Belsch oder d'Kroaten. Wat bréngen d'Aachtelsfinallen- doriwwer schwätzen déi Kéier d'Emilia Oliveira, de Marc Thomé an de Guy Hellers.