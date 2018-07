© Patrick Greis / RTL Radio Lëtzebuerg

An och wa Brasilien a Frankräich sécher zu den erwaarte Véierelsfinaliste gehéieren, hu sech bei dëser WM awer och Ekippe gewisen, déi keen direkt um Radar hat, woubäi aner Grousser schonn doheem sinn, dorënner déi aktuell zwee bescht Futtballspiller vun der Welt Messi a Ronaldo. Iwwer dat, wat bis ewell geschitt ass an dat, wat kënnt schwätzen dës Woch am Radio Sport-Club spezial de Robi Langers, den Hubert Meunier an den Dan Theis.