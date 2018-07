Frankräich kënnt als neie Weltmeeschter aus Russland nees heem. Et ass deen zweete WM-Titel fir d’Equipe Tricolore. Mbappé a Co. hu sech an der Finall zu Moskau 4:2 géint Kroatien duerchgesat. Mir loossen dee Match an déi lescht 4 Wochen nach eng Kéier Revue passéieren.



