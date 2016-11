D'Tina Welter spillt als Semi-Profi an der zweeter Däitscher Bundesliga Handball.

Radio Sport Club: Tina Welter



An hirer zweeter Saison zu Tréier, huet sech déi 23 Joer jonk Lëtzebuergerin, déi op der Band spillt, bei de Miezen als Pilier etabléiert. Tréier steet am Moment op der drëtter Plaz an der Tabell. D’Tina Welter waart mat Ongedold drop, datt Lëtzebuerg endlech eng Dammen Handballnationalequipe kritt.