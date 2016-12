Haut hu mir de Julien Henx am Radio Sport Club.

De Weekend sinn d'national Schwammmeeschterschaften zu Déifferdeng. Den 21 Joer ale Schwëmmer vun Diddeleng war déi lescht 4 Méint an der Grondausbildung vun der Arméi, fir an d'Elitesportsektioun ze kommen.Zanter en Donneschdeg ass dat de Fall. Vun elo u ka sech den Henx ënner professionelle Konditiounen op dat grousst Zil, d'Olympesch Summerspiller 2020 zu Tokio preparéieren.Dës an de Championnat vum Weekend sinn eis Sujeten tëscht 13.30 a 14.00 Auer.