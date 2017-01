© pressphoto

An de leschte Méint huet de Romain Schneider jo vun verschidde Säiten e gewëssenen Drock gespuert! Setzt sech de Sportminister genuch fir de Sport am Land an, a wou sinn déi verschidde Projeten aus dem Sportsministère drun? Dës sinn just e puer Froen un de Sportminister Romain Schneider