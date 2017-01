Et ass fir déi 4. Kéier, dass dës WM hei zu Lëtzebuerg ass. De Kapp an och de Papp vun der Organisatioun ass den Eric Leyder. Hien hat d'Iddi fir d'Weltmeeschterschaft zu Bieles ze organiséieren. Mat him kucke mir wéi d'Preparatioune bis elo gelaf sinn a wat ee sech vun der Cyclocross Weltmeeschterschaft däerf erwaarden.