Fréier am Kolléisch

E Méindeg ëm 15 Auer ass déi offiziell Inauguratioun vum neien Athénée an der Stad. A Präsenz vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse, souwéi dem Premier an de Ministere Bausch a Meisch gëtt dat neit Zäitalter vum Kolléisch feierlech agelaut. Mir maachen a Gedanken en Tour duerch déi al Gemaier mat den Anciens Martine Mergen an Henry De Ron.

Aus den Archive vum CNA

Den CNA-Direkter Paul Lesch huet eis Extraite matbruecht vun der Perle Mesta - enger exzentrescher an awer och generéiser Millionärin an Diplomatin, déi nom Krich hei zu Lëtzebuerg US-Ambassadrice war.

Sport vum Weeekend

Déi sportlech Highlights vum Weekend huet de Rich Simon aus der RTL-Sportredaktioun fir de Kiosk resuméiert.



Rendez-vous fir de Kiosk all Dag vu méindes bis donneschdes vun 8.30 bis 9 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.