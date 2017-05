Um Dënschdeg de Mëtteg ass d'Finale vum Concours vu Radio Lëtzebuerg. Qualifizéiert fir de grousse Quiz hu sech d'Klassen aus dem Cycle 4.1 vu Bäerbuerg, Garnech, Veianen a Käerch.Als Belounung fiert déi ganz Klass een Dag an den Europa Park.Spannend Froen an Experimenter waarden op déi 4 Klassen an der Belle Etoile. Den Haaptpräis ass en Ausfluch mam Bus an den Europark op Rust mat "We love to travel".





Sendung vum 16. Mee: Käerch géint Diddeleng Ribeschpont

Sendung vum 9. Mee: Veianen géint Bech-Maacher

Sendung vum 2. Mee: Garnech géint Cents

Sendung vum 25. Abrëll: Bous géint Bäerbuerg