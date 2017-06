Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Gast Waltzing, conductor

China Moses, vocals

Luigi Grasso, saxophone

Michael Gorman, piano

Rom Heck bass, double bass

Marijus Aleksa, drums



Program:

China Moses, Anthony Marshall: «Blame Jerry»

China Moses, Anthony Marshall: «Breaking Point»

China Moses, Anthony Marshall: «Disconnected»

China Moses, Anthony Marshall: «Hungover»

China Moses, Anthony Marshall: «Lobby Call»

China Moses, Anthony Marshall: «Nicotine»

China Moses, Anthony Marshall: «Put It on the line»

China Moses, Anthony Marshall: «Running»

China Moses, Anthony Marshall: «Ticking Boxes»

China Moses, Anthony Marshall: «Watch Out»

China Moses, Anthony Marshall: «Whatever»

María Grever: «What a Difference a Day Makes»

Quincy Jones: «You’re Crying»

China Moses, Raphaël Lemonnier: «Dinah’s Blues»



Organisatioun: Luxembourg City Tourist Office & Ville de Luxembourg