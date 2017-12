Hei fannt Dir haut de Livestream vun 23.00 Auer un.



Programm

Titel Komponist an Textdichter Dauer vum Stéck oder Nummer am Magnificat Uergel : Entrée Echo Noël Claude D'Aquin 2' 30" Agangslidd Héiert d'Klacke, wéi se lauden Mel. F. Mendelssohn / Text Misch Gros 2' Kyrie Deutsche Weihnachtsmesse Patrick Colombo 1' Gloria Les anges dans nos campagnes Traditionnel 2' 45" Zwëschegesank an Alleluja Ein Kind geboren zu Bethlehem Traditionnel, Mgn. 815 2' Credo gebiet Offertorium Stëll ass d'Nuecht (Stille Nacht) Mel. Franz Gruber / Text Jang Thill 2' Sanctus Es singen die Engel Traditionnel 1' 45" Anamnèse Adeste fideles Traditionnel 1' Vater unser gebiet Agnus Dei Aus dem Himmelssall Mel. Victor Goldschmit / Text Willy Goergen 2' Kommunioun Pastorale (Uergel) L.J.A. Lefébure-Wély 4' 30" Schlusslidd Auf Christen, singt festliche Lieder Traditionnel, Mgn. 816 2' Uergel : Sortie Chorus of Shepherds Jacques Lemmens 1' 45" 25' 15"

Dirigent : Mme. Adriana MituOrganist : M. Patrick ColomboChorale Sainte-Cécile Limpertsberg



D’Chorale Sainte-Cécile Lampertsbierg « D’Chorale vum Bierg »

D’Chorale vum Bierg gouf 1913, wéi d’Kierch um Lampertsbierg fäerdeg war, als Männergesank gegrënnt. Nom zweete Weltkrich ass de Männerchouer no an no zu engem gemëschte Chouer ëmfonktionnéiert ginn, dee säi gréissten Essor ënnert der Direktioun vun de Bridder Josy Meyers an Hubert Meyers zwëschend 1947 an 1975 hat. D’Chorale, déi haut vum Adriana Mitu dirigéiert gëtt, séngt all Sonndeg d’Houmass op der Uergel begleed vum Titularorganist Patrick Colombo. President ass de Marc Camy.