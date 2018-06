© Volocopter

De Volocopter gesäit aus wéi e futuristesche mini Helikopter. Huet zwou Sëtzplazen.18 Rotore wéi mer se vun den Drone kennen an 9 Batterien. well voll- elektresch bedriwwen. Eigentlech kann ee schwéier just vun engem Volocopter schwätzen, vill méi sinn et ganz Flotten déi matenee vernetzt an an enger ëffentlecher digitaler Infrastruktur integréiert sinn. Wat d'Landeplazen - also d'Hardware - ugeet, do solle sougenannte Volo-Hubs a Volo-Ports gebaut ginn.D'Volo-Ports sinn einfach Landeplazen - Wisen an asphaltéiert Plazen - , éischter a privater Hand, am Besëtz vu Betriber oder Akaafszentren. D'Volo-Hubs dogéint sinn zentrale Punkte vum System wou d'Flug-Taxien geparkt an a Stand gesat ginn. Dat deels vu Roboter.De Volocopter wäert viraussiichtlech op100-300m Héicht fléien. Eventuell och e bësse méi héich. Iwwer d'Sécherheet bräicht kee sech Suergen ze maachen, hei wären d'Ufuerderunge mindestens sou héich wéi bei de kommerzielle Fligeren. Bannent de Stied souguer nach méi strikt, seet den Alex Zosel, vun der Start-up. Dee sech awer mat aneren Erausfuerderunge konfrontéiert gesäit. Wéi d'Akzeptanz vun de Leit déi de Volocopter net benotzen an de Kaméidi. Esou héiert de Volocopter sech iwwregens un.

De Volocopter zu Lëtzebuerg?



Am Verglach zu Kamera Dronen oder dem Helikopter wär de Kaméidi awer zimlech gutt ze erdroen, fënnt den Alex Zosel a versprécht datt een de Volocopter par rapport zu der Geräischkuliss ënnen an der Stad kaum wäert héieren.Den Ament huet de Volocopter eng duerchschnëttlech Autonomie vu 27 Kilometer. Kéint also vum Kierchbierg op d'Musel, op Rodange oder Stengefort fléien. Bis de System räif ass fir weltwäit implementéiert ze ginn, kéime mer bestëmmt souguer bis op Dikrech oder Ettelbréck. Vläicht souguer bis op Wolz, wee weess...Rentabel kéint et och fir Lëtzebuerg sinn, do ass den Alex Zosel sech sécher.

Audio Reportage: Volocopter - den Taxi vun der Zukunft?



An 2-3 Joer wäerten éischt Point-to-point Strecken a verschiddene Stied uechter d'Welt fäerdeg sinn. Mee richteg vollstänneg Volocopter Systemer an Infrastruktruen wäert ee réischt an 10-15 Joer notze kënnen. Den Interessi ass awer anscheinend grouss. Besonnesch an Asien an an Amerika.