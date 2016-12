Hei fannt Dir haut de Livestream vun 23.00 Auer un.



Programm

Uergel : Entrée Noël Suisse Claude D'Aquin 2' 30" Agangslidd O wat eng Freed Mel. G. Fr. Händel / Text Jh. Rollinger 1' 30" Kyrie Deutsche Weihnachtsmesse Patrick Colombo 1' Gloria Les anges dans nos campagnes Traditionnel 2' 45" Zwëschegesank an Alleluja Premier Noël Traditionnel 2' 45" Credo gebiet Offertorium Chrëschtdag ass do Mel. Jo Akepsimas / Text Norbert Daman 2' Sanctus Es singen die Engel Traditionnel 1' 45" Anamnèse Adeste fideles Traditionnel 1' Vater unser gebiet Agnus Dei Aus dem Himmelssall Mel. Victor Goldschmit / Text Willy Goergen 2' Kommunioun Christmas in Sicily (Uergel) Pietro Yon 4' 30" (variabel) Schlusslidd O du fröhliche Traditionnel 2' 30" Uergel : Sortie A Scottish Carol Richard Purvis 4'

Dirigent : Mme. Adriana MituOrganist : M. Patrick ColomboChorale Sainte-Cécile Limpertsberg



D’Chorale Sainte-Cécile Lampertsbierg « D’Chorale vum Bierg »

D’Chorale vum Bierg gouf am Joer 1913 als Männergesank gegrënnt. Nom zweete Weltkrich ass de Männerchouer lues a lues zu engem gemëschte Chouer ëmfonktionnéiert ginn. Hire gréissten Essor hat d’Chorale ënnert der Direktioun vun de Bridder Josy Meyers an Hubert Meyers an de Joren 1947 bis 1975.



D’Chorale steet ënnert der Direktioun vun der Madame Adriana Mitu. Si gëtt begleet vum Patrick Colombo, Titulaire um Lampertsbierg. Den aktuelle President ass den Här Marc Camy.



Niewt de regelmässege Sonndes- a Feierdagsmassen séngt de Chouer och Hochzäiten, Läichendéngschter a Concert’en, notamment an der Fondation Pescatore, a kierzlech en Advents- a Chrëschtdagsconcert op lëtzebuergesch mat de Chéier vun Dummeldeng a Stadtgronn.