De Xavier Bettel op sengem Büro am Staatsministère.

Den Ufank mëscht natierlech de Premier Minister, an den huet sech de Büro fir dëst Gespréich erausgesicht. Et wär selbstverständlech déi Plaz, wou hien nieft dem Bett an dem Auto déi meeschten Zäit géing verbréngen.



Traviata, Piano Concerto oder Requiem



Et leeft ëmmer klassesch Musek am Büro vum Lëtzebuerger Premier, den och dacks Samschdes a Sonndes dohi geet fir ze schaffen an seng Dossieren ze liesen. De Büro ass grouss, mat ville faarwege Biller, 5 grouss Kaffistase voll mat Bicker an natierlech sou amenagéiert, dass de Liberalen sech doran wuel fillt.



Mat 26 fir d'éischt an d'Chamber

De Xavier Bettel huet sech ganz fréi, scho mat 16 Joer, an der DP engagéiert, ma wär awer kee rénge Beruffspolitiker. Am Géigendeel, "ech hunn e Beruff", seet de Premier, den iwwer 10 Joer um Barreau an als Affekot geschafft huet.



Den Touch vum Premier: faarweg Biller am Staatsministère.



1999 war keen einfacht Joer fir de jonke Politiker de ganz iwwerraschend fir d'éischt an d'Chamber gewielt gouf. Dunn waren d'Gemengewalen an och de Papp vum Premier ass dat Joer gestuerwen. Och do huet de Xavier Bettel Chargen iwwerholl fir senger Mamm ze hëllefen an huet dunn Owes oder de Weekend nach Wäi geliwwert. Duerno huet hie fir seng Mamm d'Liquidatioun um Betrib iwwerholl.



Mat 2 Féiss fest um Buedem an awer Staatsmann



An dat virun allem duerch de Kontakt mat de Leit, den de Xavier Bettel och haut nach vill fleegt. Sief et am Supermarché wann d'Caissière vun hirem Misär zielt, op enger Braderie oder um Stater Maart. Vill Leit géingen dat kritiséieren, ma dat géing eben dozou gehéieren, fënnt de Stater Politiker.



Den Xavier Bettel ass ëmmer no bei de Leit.



"Staatsmännesch heescht awer net, dass een net méi dierf si wéi een ass. Ech hunn nëmmen ee Liewen an ech kann et net änneren. Ech si wéi ech sinn. Ech sinn e spontane Mënsch, ech sinn e sensibele Mënsch. Ech si wéi ech sinn."



Facebook net méi aus der Oppositiounsbänk, mee als Premier



Zanter hir huet sech vill verännert. Et hätt ee manner Privatliewen. E gutt Beispill wär och de Facebook, wou de Xavier Bettel elo manner ka poste wéi virdrun oder manner spontan kann äntwere wéi nach zu senger Zäit als Buergermeeschter. Wann hien elo géing schreiwen, wär hien eben net méi just de Xavier Bettel oder de Bouneweger Jong, ma de Premier.



Och a punkto Sécherheet hätt sech vill verännert. Seng Equippe wär zwar ganz léif, ma et wär schwiereg gewiescht fir sech drun ze gewinnen ëmmer Bescheed ze soe wéini, wou a wat ee wéilt ënnerhuelen.



Ma och Avantagë sinn derbäi komm



Ried virrun der Generalversammlung vun de Vereente Natiounen.

Als e grousse Privileeg gesäit de Premier seng europäesch an international Responsabilitéiten. Dozou gehéiert och eng Ried ze hale virun der Generalversammlung vun de Vereenten Natiounen zu New York oder d'Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Lëtzebuerg ze empfänken.



Summer Vakanz

An elo ginn Dossierskéip nach opgeschafft, de Chef-Bic an eng vun de 5 grousse Kaffistase voll mat Bic'en rangéiert, d'Violetta aus dem Verdi senger Traviata nach fäerdeg sange gelooss an da geet et an d'Vakanz. D'Cadeaue fir Frënn a Famill déi besicht gi sti scho prett. Natierlech mat Lëtzebuerger Produiten. Schneekereie vu bekannte Patissieren a Lëtzebuerger Moschtert.





De kompletten Reportage:



Summer Interview mam Xavier Bettel Deel 1



Summer Interview mam Xavier Bettel Deel 2



Wat liest den Xavier Bettel an der Vakanz?