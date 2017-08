© Annick Goerens

An der Zäit huet de Sportminister seng Ronne mam Vëlo ronderëm de Stauséi gedréint. De Velo muss awer dëser Deeg, wéinst der Aarbecht méi dacks an der Garage bleiwen. Amplaz hunn d'Häre vun der Base Nautique zu Lëlz proposéiert, si op hirer Patrulle ze begleeden.



D'Häre vun der Base Nautique zu Lëlls maachen d'Boot prett fir hiren Tour iwwer de Séi ze maachen. © Annick Goerens

E puer Fëscher dreiwen um Séi virun sech hin, e klengt Seegelboot sicht no enger Lëftchen, hannen ass eng Grupp Jugendlecher mat Kajaken ënnerwee, op der Anerer Säit probéieren sech der e puer mat Stand-Up Paddelen.



© Annick Goerens

De Romain Schneider ass gebierteg vu Wolz an lieft och haut nach am Éislek. Vun him doheem aus, sinn et 10 Minutten bis op de Stau an dofir profitéiert de Politiker ganz dacks. D'Natur an d'Waasser géingen hëllefen ofzeschalten an och heiansdo mol fir e kloren Gedanken ze faassen.



An d'Politik era gewuess



De Romain Schneider gouf mat 19 Joer Member bei der LSAP an huet sech lues a lues op lokalem Niveau, dunn op regionalem an op nationalem Plang als Politiker weiderentwéckelt.



"Ech hunn probéiert de Job vu Pick un ze léieren. Dofir sinn ech och kee Profi, ech hunn et aus der Erfarung eraus geléiert, an der Praxis. Ugefaangen an der Oppositioun am Gemengerot, wat och flott ass fir Oppositioun ze maachen. Duerno Buergermeeschter zanter 10 Joer, awer och donieft Deputéierte geléiert an dunn als Minister ugefaangen."



Parallel dozou huet de Minister och wichteg Aufgaben an der Partei iwwerholl. Och do ass de Romain Schneider net direkt vun 0 op 100 gestart, ma huet ganz verschidden Aarbechten iwwerholl an huet do Kontakt mat alle Membere gehat. "E ganz wichtege Job", wéi hie selwer seet.



© Annick Goerens

De Romain Schneider ass als Minister vun enger 2er Koalitioun mat der CSV, eran an eng 3er Koalitioun mat de Gréngen an der DP komm. Vun der Landwirtschaft, dem Wäibau an der ländlecher Entwécklung ass de Romain Schneider eriwwer an de Sport, d'Securite Sociale an an d'Kooperatioun komm.



Sport an Securité Sociale dominéieren



Uechter 3 Ministèrë stinn natierlech nach fir d'lescht Joer ganz vill Projeten op de Lee. An der Securité Sociale misst nach déi eng oder aner Schrauf gedréint gi bei der Reform vun der Fleegeversécherung déi 2018 a Kraaft trëtt. Donieft gëtt op den Avis vum Staatsrot gewaart fir d'Gesetz iwwer d'Mutualitéiten, iwwer d'Pension complémentaire an och iwwer d'Gouvernance vun den Institutiounen. Dës sollen all nach dëst Joer an der Chamber votéiert ginn.



Am Sport ass kuerz virun der Vakanz e wichtege Projet duerch den Instanzewee gaangen den de Veräiner an dem Benevolat wäert hëllefe fir flott Akzenter ze setzen, also fir am Sport nees wierklech Qualifikatiounen eranzekréien. Mat besseren Traineren, kréien och d'Kanner e besseren Encadrement vun de Kanner ze kréien. An natierlech Diskussioun iwwer e Lëtzebuerger Olympia Stützpunkt steet um Programm.