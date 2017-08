De Camille Gira war am Ganzen 23 Joer laang Buergermeeschter vun der Gemeng Biekerech an huet eis, wéi et sech fir e Grénge gehéiert, matgeholl an d'Natur.

© Annick Goerens

"An der Regierung kritt een einfach vill méi ëmgesat", erkläert de Camille Gira.

De grénge Politiker hätt 20 Joer an der Oppositioun gekämpft fir Drénkwaasser-Schutzzonen ze kréien, deemools gouf keng ausgewisen. Elo no 4 Joer an der Regierung huet den Ëmweltministère sinn der ëm déi 20 schonn en Place oder ginn nach ausgewisen. D'selwecht mat de Wandmillen. No 4 Joer wären duebel souvill Wandmillen um dréine wéi an de leschte 15 Joer insgesamt un d'Netz gaange sinn.



De grénge Politiker ass am léifsten an der Natur, sief et um Vëlo oder ze Fouss. Hei sëtzt de Camille Gira virun enger Joerhonnert-aler Lann.

De Staatssekretär am Ëmweltministère ass zanter 1993 offiziell Member vun Déi Gréng an huet als Fluchlotse geschafft iert hien 1994 fir d'éischte Kéier als Deputéierte fir déi Gréng an d'Chamber koum. Do sollt hien d'Oppositiounsbänk drécke bis 2013 déi Gréng, fir d'éischte Kéier zu Lëtzebuerg, an d'Regierung koumen. De Camille Gira musst awer net bei null ufänken, ma konnt vu senger Erfahrung aus 20 Joer Oppositioun profitéieren.



De Politiker vermësst awer och seng Zäit an der Gemeng a fir d'Suerge vun de Leit net aus den An ze verléieren, geet hien och alt mol an déi lokal Bistroen Beim Schluppert a Beim Zapert zu Biekerech. An do kréich ee positiven, ma och alt mol negative Feedback an déi eng oder aner objektiv Kritik, wat alles ganz wichteg wär, fënnt de fréiere Buergermeeschter.



"Fir dass een awer wierklech net a senger Bulle do am 15. Stack am Héichhaus um Kierchbierg sëtzt, a mengt et géing een alles am Interêt vun der Allgemengheet maachen an eng ganz Réi Leit gesinn dat awer anescht."



Pompeji an Herculaneoum



An Italien geet et also elo mat der Famill an d'Vakanz, méi spezifesch an d'Regioun ëm Neapel.

Eng ganz besonnesch Freed fir den Camille Gira den eigentlech am Lycée ëmmer Geschichtsproff gi wollt, dunn awer aus familiäre Grënn huet missen ophalen. Ma bis haut nach huet de Staatssekretär e Faibel fir réimesch Geschicht.





Wat liest de Camille Gira an der Vakanz?

Wat liest den Camille Gira an der Vakanz? (04.08.2017) "Menschenliebe und Vogel, schrei" vum Nora Wagener.



"Die Besiegten" vum Robert Gerwarth

© Annick Goerens



De kompletten Reportage:

Summer Interview mam Camille Gira Deel 1

Summer Interview mam Camille Gira Deel 2











"Mir setzen hei zu Biekerech um Kuelebierg op engem, fir mech, magesche Site matzen am Bësch. Hei steet eng Kapell wou d'Originne bis an d'12. an an d'13. Joerhonnert zeréckginn. Hei steet awer och eng Joerhonnert-al Lann.Hei si fir mech perséinlech, awer och vill Kandheetserënnerunge präsent, wann ech hei uewe sinn. Ech hunn ganz vill Deeg a Wochen hei mat de Kollegen aus dem Duerf verbruecht. An eiser Jugend, wann d'Caféë schonn zou waren, si mer och hei eropkomm an dann hunn mer hei Béier gedronk a geléiert fëmmen, an nach ganz aner Saachen och gemaach."