© Annick Goerens

An bei den Temperaturen déi sou zoue Schwämmen eben hunn, kritt e Loscht sech selwer eng Kéier an d'Waasser ze zappen. Vum Bar gesäit een erof op déi ganz Piscine. Ënnert eis versichen d'Kanner sech géigesäiteg mat Pirouette vum Sprangbriet z'iwwertreffen, Anerer dréinen duerch de Strudel an e puer eeler Dammen an Hären zéien hir Ronnen am Brasse duerch d'Waasser.





Den Educatiounsminister ass schonn als Kand gären an d'Schwämm op Uewerkuer gaangen. Zanter hir huet sech aus der Piscine, e flotten Aquacomplex entwéckelt, wou de Claude Meisch och dacks mat senger Famill de Sonndeg verbréngt. Virun allem seng 3 Kanner erënneren de Politiker och gären dorunner, dass hien och op anere Plaze gefrot ass, net just am Ministère.



Passionéiert vun der Educatioun



De Claude Meisch ass mat 23 Joer an DP gaangen a souz vun 2004 bis 2013 fir déi demokratesch Partei als Deputéierten um Krautmaart. No de virgezunne Walen 2013 goung et dunn an d'Regierung als Educatiounsminister. D'Aarbecht huet sech deementspriechend verännert.



„Well ee mat vill méi mat Leit ze dinn huet. Well den Dagesoflaf vill méi intensiv ass. Well ee vill méi nach muss delegéieren an sech op seng gutt Mataarbechter och muss kënne verlooss, wéi dat virdru bei mir de Fall war op der Gemeng oder an der Fraktioun. Op der anerer Säit ass et eng formidabel Erfarung. Et si 4 Joer wou ech enorm bäigeléiert hunn. T'ass een Themeberäich de mir net ganz friem war. D'Educatioun hunn ech awer ëmmer suivéiert gehat, virun allem an der Gemeng. An t'ass een och iergendwann passionéiert iwwer den Themeberäich."



© Annick Goerens



Reformen och ëmsetzen



Et geet net nëmmen drëm ee Gesetz ze stëmmen, mee 50 Prozent geet och drëm fir et duerno mat de Leit d'Reformen um Terrain ëmzesetzen, erkläert de Claude Meisch. Fir dat lescht Joer steet nach ee groussen Dossier um Programm, nämlech d'Reform vun der Education différenciée. Do géing et wierklech drëms goen d'Kanner déi extra Besoinen hunn, déi Moyenen ze ginn, sief dat wierklech fir am Sënn vun der Inclusioun an de Schoulen ze bleiwen, oder sief et fir an aneren Zentre besser encadréiert ze ginn. Donieft freet sech de Minister, dass een um gudde Wee ass fir ee Kompetenzzentrum fir déi ganz "Dys"-Problematik, wéi Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, opzebauen.



Wat liest de Claude Meisch an der Vakanz?

© Annick Goerens



De komplette Reportage fir nozelauschteren:



Summer Interview mam Claude Meisch Deel 1