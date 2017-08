De Golden Retriever Daquois an d'CSV Deputéiert gi mat eis en Tour an de Bësch spadséieren.

© Annick Goerens

D'Françoise Hetto-Gaasch geet all Dag eng gutt Stonn mat hirem Mupp spadséieren. Op den Tour freet sech net just de Mupp, ma och seng Meeschtesch profitéiert dovu, fir Kraaft an Energie ze tanken an och mol ofzeschalten. D'Presidentin vum CSV-Nationalcomité ass nämlech kee Stadt-Mënsch a genéisst et an der Mëttespaus heem ze fueren an Zäit an der Natur ze verbréngen.

Oppositioun maachen war am Ufank net einfach



D'Françoise Hetto war 10 Joer an der Gemeng Jonglënster aktiv, vun 1999-2004, dorënner och 2 Joer als Buergermeeschtesch.

Vun 2004 bis 2009 goung et dunn fir d'CSV an d'Chamber an duerno bis 2013 an d'Regierung. Dunn koumen d'Neiwalen a fir d'éischte Kéier goung et an d'Oppositioun. Dat war e grousse Changement. Schonn 2009 wéi d'CSV-Politikerin vum Jean-Claude Juncker mat an d'Regierung geholl gouf, huet si misse mat enger Aarbecht ophalen déi hir richteg Spaass gemaach huet. D'nämmlecht war et dunn 2013.



© Annick Goerens

Keng einfach Zäit deemno fir d'Deputéiert, ma och net fir d'CSV déi zanter 1979 onënnerbrach um Pouvoir war.

„Also ech denken, dass et kengem schued, wann en eng Kéier an der Oppositioun dertëschent ass. Et war effektiv fir eis eng nei Aufgab. Jiddereen huet do misse selwer kucken, wéi en am Beschten domadder géing eens ginn. [...] Mee t'ass an dem Sënn enttäuschend, muss ech soen, fir déi vill Aarbecht déits de dir mëss. Ob dat elo Amendemente sinn, ob dat gutt Riede sinn déits de schreifs, wous de stonnelaang drun schreifs a recherchéiers, dass de eigentlech wéineg Visibilitéit hues mat dem Ganzen. Wann d'Medien et net opgräifen, da gëtt kee Mënsch dobausse gewuer, wat mer eigentlech an der Oppositioun maachen.“

Iwwer Tourismus a Prostitutioun

Déi fréierer Ministesch fir Tourismus, Chancëgläichheet a fir d'Classes Moyennes huet als Deputéiert elo eng Partie Dossieren, déi si interesséieren an déi hir um Häerz leien. Dat ass nieft der Santé, der Educatioun, der Famill an der Chancëgläichheet och d'Wirtschaftskommissioun. Do hält d'Françoise Hetto een Ane drop wat mat de klengen- a mëttelstännege Betriber a mam Tourismus passéiert. Deemools wéi si Ministesch war, hätt ni een doru gegleeft, dass een aus dem Tourismus ee vun de richteg dichtege Piliere vun der Lëtzebuerger Ekonomie kéint maachen. Dofir géif si sech haut ëmsou méi iwwer de Succès freeën.

© Annick Goerens



E weideren Dossier fir den sech d'Ministesch asetzt an den elo fir d'nächst Chamberjoer um Ordre du Jour steet, ass de vun der Prostitutioun. Als Ministesch wollt si de selwechte Wee goen, den d'Lydia Mutsch elo mam Gesetz gaangen ass. Mee an der Assemblée parlementaire vum Conseil de l'Europe, hätt d'CSV-Deputéiert un engem Rapport iwwer Prostitutioun matgeschafft, aus dem kloer ervir gaangen ass, dass de schwedesche Modell de Beschten ass, wann een iergendwéi géint Mënschenhandel wëll ugoen. Dofir ass d'Politikerin elo der Meenung, dass een hätt misse méi weit goen.

An dorop freet sech d'Deputéiert net. Et wär eng Zäit un der ee vill gemooss gëtt a wou och mol gutt Aarbecht aus de Jore virdrun einfach ausgeklamert gëtt. Dofir tankt d'Françoise Hetto elo an der Vakanz nach bëssen Energie, fir sech an hir Sektioun zu Jonglënster da mat frëschem Elan an d'Gemengewalen ze féieren.

© Annick Goerens

Wat liest d'Françoise Hetto-Gaasch an der Vakanz?

Wat liest d'Francçoise Hetto-Gaasch an der Vakanz? (08.08.2017) "Die Geschichte der Bienen" vum Maja Lunde

© Annick Goerens

Summer Interview mam Françoise Hetto-Gaasch Deel 1