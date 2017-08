© Annick Goerens

Schonn als Kand ass d'Ministesch gären op de Séi komm an huet deemno ganz vill perséinlech Erënnerungen déi mat dëser Plaz zesummenhänken. Och haut nach kënnt d'Carole Dieschbourg gäre mam Mupp ronderëm de Séi spadséieren oder en Tour lafen. Et wär eng perfekt Destinatioun fir de Kapp fräi ze kréien a Rou ze fannen.



Vun der ONG an d'Politik

D'Carole Dieschbourg huet eréischt spéit ugefaange Politik ze maachen. Als Jugendlech huet sech d'Ministesch nämlech net politesch, ma virun allem an ONGen engagéiert. Dunn an hirer Studentenzäit, huet sech déi gréng Ministesch ëmmer méi fir Politik interesséiert. No der Uni, koum d'Carole Dieschbourg nees zeréck op Iechternach.



© Annick Goerens

„An dunn hat ech d'Gefill, dass sech hei iwwer déi ganz Jore wou ech fort war, net vill weider entwéckelt hat. An ech fannen dat immens wichteg, dass een net nëmme kritiséiert, mee dass een och versicht dann eppes selwer ze beweegen. Dofir sinn ech dunn och politesch aktiv ginn.“



Vun der Lokalpolitik direkt an d'Regierung



2008 mat 31 Joer, ass d'Iechternacher Fra Member bei de Grénge ginn a war 2009 fir d'éischt an de Nationalwalen derbäi, gouf awer deemools net an d'Chamber gewielt. Vun 2011 un war d'Carole Dieschbourg als Gemengerot zu Iechternach an der Oppositioun. Bei de virgezunnen Neiwalen 2013 dunn ass déi gréng Lokalpolitikerin gewielt ginn a koum als éischte gréng Ministesch zu Lëtzebuerg an d'Regierung.

An dëser Regierung wäre vill Leit aus dem private Beräich, aus der Wirtschaft an aus anere Beräicher an d'Politik komm an dat hätt Vir- an Nodeeler. Engersäits wären da mol Leit an der Regierung déi een anere Bléck hunn an déi anescht denken. Anerersäits bräicht een dann natierlech och e bëssen Zäit fir sech eranzeschaffen.





© Annick Goerens © Annick Goerens © Annick Goerens © Annick Goerens

Éischt gréng Ëmweltministesch am Grand-Duché

Am Ëmweltministère hätt ee vun Ufank un mat 2 Hänn ugepaakt fir all dat wat sech déi Gréng virgestallt hunn a wat jorelaang ëmmer aus der Oppositioun eraus gefuerdert gouf, och ëmzesetzen.

Natierlech hätt een awer als Ministesch och nei Erausfuerderungen an do war virun allem d'Ëffentlechkeetsaarbecht am Ufank net einfach.

„Vun enger ganz privater Persoun, just um lokale Plang aktiv an den nationale Beräich ze kommen an dann net méi sou vill Privatliewen ze hunn, dat war sécherlech déi gréisste Verännerung an och gläichzäiteg déi gréissten Erausfuerderung, well ech ebe wéineg Presse-Erfarung hat am Virfeld.“





Buedemschutzgesetz an nei Legislatioun fir de Bësch

Nodeems de grousse Projet fir e neit Naturschutzgesetz elo um lafen ass, gëtt sech am leschte Joer vun dëser Legislaturperiod op d'Buedemschutzgesetz an eng nei Legislatioun fir de Bësch konzentréiert, erkläert d'Carole Dieschbourg. Donieft wéilt een am Hierscht de Kontakt mat de Bierger siche fir de nationale Klimaschutzplang an Nohaltegkeetsplang ze debattéieren an auszeschaffen. Et géing all Mënsch concernéieren an dofir wéilt een och am Dialog mat de Leit bleiwen.

Dacks kënnt d'Famill wéinst dem Beruff ze kuerz an dofir geet dofir geet et elo zesummen an d'Vakanz a Frankräich. Spadséiere goen, d'Rou genéissen a Kraaft tanke fir déi nei Erausfuerderungen am Hierscht.



Wat liest d'Carole Dieschbourg an der Vakanz?



Wat liest d'Carole Dieschbourg an der Vakanz? (08.08.2017) "Transition énergétique - Une Chance pour l'Europe" vum Claude Turmes



"Die Kuh ist kein Klima-Killer" vum Anita Idel

Summer Interview mam Carole Dieschbourg Deel 1



Summer Interview mam Carole Dieschbourg Deel 2