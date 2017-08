Mir hunn mam ADR Deputéierten iwwer seng éischt Schrëtt an der Politik, seng Partei an iwwer d'Zukunft vun der ADR geschwat.

De Gast Gibéryen huet eis a säi Gaart invitéiert, well genee do, bei senger Fra, de Muppen an der neister Uschafung, nämlech den Hénger, fillt sech de Politiker am Wuelsten. D'Haus huet hien zesumme mat sengem Papp, senge Bridder a senge Frënn vun der Fondatioun bis op den Dag selwer gebaut. An egal wouhin ee géing reesen, et wär een ëmmer nees frou fir zeréck ze kommen an dat eegent Doheem.

Vun der Arbed an d'Politik

De geléierte Maschinneschlässer huet bei der Arbed ugefaange mat schaffen an ass scho ganz fréi beim neutralen Handwierkerverband (haut NGL-SNEP) aktiv ginn. Fir d'éischt nieweberufflech, dunn gouf den Handwierker awer Haaptamtlech agestallt an huet sech bis op de Poste vum Nationalpresident eropgeschafft. Parallel dozou huet sech de Gaston Gibéryen dunn och mat 24 Joer an der Gemengepolitik engagéiert a gouf de jéngste Schäffen an der Gemeng Fréiseng. Duerno war hien och nach 24 Joer laang Buergermeeschter.



Vun 1989 un, war de jonken Handwierker dunn och nach als Deputéierten um Krautmaart. Duerch déi 3 Jobs déi de Gast Gibéryen parallel gemaach huet, nämlech Gewerkschaftspresident, Buergermeeschter an Deputéierten, war hien net dacks doheem.



„Meng Famill huet och vill dorënner gelidden. Net dass se e Problem mat mer hat, well ech war ni hei heem. Ech si Moies fort gefuer a sinn Owes spéit erëm komm. An dunn hunn ech mat der Gewerkschaft opgehalen, an dunn no 30 Joer och mat der Gemeng an elo maachen ech 12 Joer nëmme méi d'Chamber. An dat ass flott, elo kann een dat uerdentlech maachen. Et huet een och erëm méi Liewensqualitéit. Et hat een och ëmmer e schlecht Gewëssen, well ee keng vun deenen 3 Aarbechten am Fong sou gemaach huet, wéi een se gäre gemaach hätt."





Aktiounscomité 5/6 an dunn d'ADR

De Gast Gibéryen ass den Deputéierten den am längsten, onënnerbrach, zanter 1989 an der Chamber sëtzt. Ugefaangen huet seng Aarbecht als Deputéierten och mat den Urspréng vun der ADR. Nämlech 1987 mam Aktiounscomité 5/6 Pensioun fir jiddereen, den enorme Succès hat. Vun 1989 un, war den Aktiounscomité an der Chamber vertrueden a vun 1999 un, géing et dowéinst Rentegerechtegkeet hei am Land ginn, erkläert de Gast Gibéryen.

Et gëtt zanter hir nämlech just nach ee Renteregim fir de privaten an den ëffentleche Secteur, nämmlecht Konditiounen deemno fir all Mënsch den haut ufänkt mat schaffen.

Dunn koume laang a schwiereg Jore fir eng Partei, déi am Fong just een Thema kannt huet. Fir och weiderhin ze bestoen, huet sech d'Partei och missen zu aneren Dossiere positionéieren a mat deenen ideologeschen Diskussioune koume vill Spannungen, „den Een oder Aneren ass gaangen“, erkläert den ADR-Politiker.

Et hätt bal 25 Joer gedauert bis d'ADR dat war, wat se haut ass. D'Partei steet ënner anerem fir d'Souveränitéit vum Staat, heescht zwar fir d'EU, ma d'Kompetenze sollen sou wäit wéi méiglech bei de Nationalstaten bleiwen. Donieft sëtzt sech d'ADR fir eng traditionell Famill an, a mëscht sech staark fir d'Lëtzebuerger Sprooch.



Och eng Partei fir Jonker

Fir de politeschen Nowuess an der Partei ass och gesuergt. Zanter 2 Joer wär een derbäi d'Jugend opzebauen an fir d'Chamberwahlen 2018 hätt een och vill kompetent Jonker op de Lëschten. De Gast Gibéryen lueft den Engagement vun der Jugendpartei „ADRenalin“, ma erkläert, dass et dacks schwéier ass, fir déi Jonk och méi an de Virdergrond ze setzen. Se hätte weder e politescht Mandat, nach hätt d'Partei eng eege Press fir déi Jonk besser ze promouvéieren.

Wichteg ass awer och, dass d'Partei, wéi vun Ufank un, no bei de Bierger ass a bleift, betount de Fréisenger Politiker. Elo ass awer mol fir d'éischt Vakanz an do profitéiert den Deputéierte fir vill mat sengen 2 Muppen dem Buffy an dem Cherry spadséieren ze goen an no sengen Hénger ze kucken. Iwwregens e Cadeau vu senger Fra.



Wat liest de Gast Gibéryen an der Vakanz?

Summer Interview mam Gast Gibéryen Deel 1