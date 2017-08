© Annick Goerens

Wien zu Esch eng Bistrostour mëscht de kënnt net laanscht de Pitcher. De Café erënnert vum Stil hir, e bëssen un enge Road-66 Spelunk. D'Mauere si voll mat ale Pub's-Enseignë vu Cola, Budweiser a Company an och al Plackennummere vun Autoen hänken dertëscht. De Marc Baum sëtzt gären hannen am Eck bei der Fënster, dës Kéier mat engem Espresso a Waasser. Den Escher huet sech de Pitcher fir eisen Interview erausgesicht, well hie schonn als Schüler am Lycée gäre vill Zäit do verbruecht huet.



„T'ass e ganz flotte Bistro, well en et fäerdeg bréngt Leit vun den ënnerschiddlechsten, soziale Couchen, vun ënnerschiddlechstem Alter zesummen ze bréngen a wierklech nach fonctionnéiert wéi een Duerfbistro wou d'Leit hikommen, wou d'Leit sech austauschen."





Schonn am Lycée politesch aktiv

De Marc Baum huet fréi ugefaange politesch aktiv ze sinn. Schonn 1997 op 2ème/1ère ass den Deputéierte Member gi bei „déi néi Lénk“. Duerno 1999 hunn sech déi Lénk gegrënnt an do war den deemools 21-Joer ale Marc Baum mat Grënnungsmember. Vun 2008-2014 souz hien zu Esch am Gemengerot a lescht Joer goung et dunn an d'Chamber.

Den Aarbechtsopwand hätt sech deementspriechend verännert, besonnesch wann een sou eng kleng Fraktioun ass wéi déi Lénk.

„Et muss een sech mat immens villen Dossieren ausernee setzen. Et muss een zu immens ville Saache Stellung huelen. Och probéieren eng bësse méi déifgrënneg Analysen ze maache vun dem Ganzen. Dat ass schonn immens zäitopwänneg.“



© Annick Goerens



Fir hir Mandater an der Chamber oder an der Gemeng hunn déi Lénk e Rotatiounsprinzip a wiesselen sech of. Dat wär och en Avantage, fënnt de Marc Baum, well een dann de Kapp fräi kritt an och nees Distanz gewënnt. Den Deputéierte vun déi Lénk schwätzt aus Erfarung, well hie selwer 6 Joer am Gemengerot zu Esch war an dunn duerch d'Rotatioun 3 Joer Paus hat. Déi Zäit géing een d'Politik natierlech weider suivéieren, mee et stéing een eben net méi an der éischte Réi stoen. Dës Distanz wär immens wäertvoll.



Politik a Schauspillerei

Fir de Marc Baum ass et immens wichteg och weiderhin, nieft senger Aarbecht als Deputéierten, Schauspillerei ze maachen an doduerch am „normalen“ Aarbechtsliewen dran ze bleiwen. Duerch een normale Beruff géing een och weiderhi mat 2 Féiss um Buedem bleiwen an et géing een déi real Problemer vun de Leit, déi si an hirem Aarbechtsliewen hunn, selwer erliewen an net vergiessen.

© Annick Goerens

An déi Lénk?

Déi Lénk als Stëmm vun de Léit. Dat ass den Usproch vun dëser Partei um lénke Bord vum Parteiespektrum. Se hunn dacks méi extrem Proposen oder Iddien an kréien da virgeworf se géinge keng „Realpolitik“ maachen. Dat léist de Marc Baum awer net esou gëllen.

„Wann mer zu Lëtzebuerg nach ëmmer eng Politik bedreiwen, déi dozou féiert, dass ëmmer méi Léit net méi vun hirem Akommes liewe kënnen; duerch eng Logementspolitik déi zanter Joerzéngte komplett verfeelt ass; wann Leit seriö Problemer hunn d'Enner um Enn vum Mount zesummen ze kréien, da froen ech mech wien weit entfernt ass vun de Realitéite vun de Leit. Wann mer honnerte Milliounen investéieren a Spacemining, well dat eng Zukunftsvisioun soll sinn op der enger Säit, an op der aner Säit feelen eis d'Sue fir an néideg Infrastrukturen z'investéieren, da froen ech mech wien wäit ewech vun de Leit ass.“

© Annick Goerens

Fir seng eege Partei wënscht sech de Schauspiller, dass se weider wiisst. Zanter 10 Joer géingen déi Lénk e ganz positiven Trend no uewen observéieren. D'Partei krut eng Rëtsch nei Memberen an och vill Jonker géingen sech fir déi Lénk interesséieren. Donieft wënsch sech den Deputéierten natierlech e neit Kräfteverhältnis bei de nächste Wahlen an och doriwwer eraus an de soziale Beweegungen.Och d'Schauspillerei wäert weiderhin e wichtege Pole am Liewe vum de Marc Baum bleiwen. Et wär de kreative Pendant zu der analytescher Aufgab vun engem Politiker. Den Deputéierten hat iwwregens scho Vakanz, dat zu Neapel, eng Stad vun der hie ganz positiv iwwerrascht ass. De Summer ass awer nach net eriwwer an dofir geet et ganz geschwënn an, et kéint ee bal soe „déi zweet Heemecht“ vum Escher, nämlech op Berlin.

Wat liest de Marc Baum an der Vakanz? (09.08.2017) "Our Revolution" vum Bernie Sanders



"Zenos Gewissen" vu Italo Svevo

Summer Interview mam Marc Baum Deel 1