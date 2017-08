Am idyllesche Park zu Mamer, direkt nieft der Gemeng an dem Altersheem, verbréngt d'Staatssekretärin gären Zäit mat der Famill.

© Annick Goerens

D'Francine Closener ass nieft der Fräizäit doheem och dacks mat de Kanner am Gréngen. Den Eelste vun hire Bouwen ass nämlech am Fussball zu Mamer an den Terrain läit och nieft dem Park. De Jéngste verbréngt och gären déi eng oder aner Stonn domat ze skaten oder Vëlo ze fueren. Wann d'Staatssekretärin dann Zäit huet, geet si mat an de Park an versicht gläichzäiteg Frëndinnen ze gesinn.

An et ass och idyllesch am Park zu Mamer. Op der enger Säit sëtzt eng léif Ronn eeler Damen e Kaffi op der Terrass vum Brill Pavillon ze drénken, op der anerer spillen d'Kanner Futtball oder fuere mat der Trottinette a ronderëm iwwerall gëtt geméint fir de Park schéin ze halen.

De Wee an d'Politik war net einfach

Fir d'Francine Closener goung et 2013 aus dem Journalismus direkt eran d'Regierung. Dobäi hat déi jonk Journalistin weder Erfarung an der Gemengepolitik, nach op nationalem Niveau. De Sprong an d'Regierung war deementspriechend net einfach.

„Doropper kann een sech, mengen ech, net virbereeden. Déi typesch Quereinsteiger géifen dat nämlech alleguerte soen, wann se éierlech sinn. Et muss een einfach léieren. Politik ass e Beruff. Dat léiert een awer net op enger Schoul. Dat léier een an der Praxis. [...] An dat éischt Joer hunn ech och wierklech vill geschweesst, a vill geléiert a vill Zäit drop verbruecht fir och de Fonctionnement vum Staat zum Beispill, richteg ze verstoen. Dat ass keng Selbstverständlechkeet. Also dat war scho relativ ustrengend et muss ee soe wéi et ass.“



Selwer eng Hand mat upaken

D'Francine Closener war ganz gäre Journalistin. Haut vermësst si et zwar fir heiansdo déi eng oder aner Aktualitéit kritesch ze kommentéieren, ma d'LSAP-Politikerin huet de Choix ni bereit. Amplaz ëmmer kritesch ze kommentéieren, kéint si elo nämlech selwer eng Hand mat unzepaken.



„An t'ass méi schwéier et besser ze maachen, wéi et ze kommentéieren,“ geckst déi fréier Journalistin.



© Annick Goerens

Online-Shopping Plattform fir Lëtzebuerg

An de leschte 4 Joer hätt d'Regierung vill Reformen op de Wee bruecht, doriwwer freet sech d'Staatssekretärin. Fir dat lescht Joer vun dëser Legislaturperiod ass et d'Zil vum Francine Closener fir de Projet vun der Online-Shopping Plattform ëmzesetzen. D'Lëtzebuerger wären an den TOP 3 vum Online-Shopping, ma de Lëtzebuerger Eenzelhandel wär do nach bëssen hannendran. Just 9 Prozent vun de Geschäfter hei am Land, géingen hir Produiten online ubidden. Kleng Betriber wären do dacks iwwerfuerdert, wéinst dem groussen techneschen Know-How den dat bräicht, a genee den wëll d'Regierung elo mat dëser Plattform bidden.

En anere grousse Projet ass d'Weiderentwécklung vum Tourismus z'assuréieren. Nieft dem 5-Joresplang den et och méiglech mëscht fir flott Projeten ze Co-finanzéieren, schafft och en Team dorunner den Tourismus ëmmer nees, aus der Perspektiv vum Client, ze moderniséieren.

Mee fir d'éischt mol geet et an d'Vakanz. An iert et an de Süden an d'Sonn geet, mëscht d'Francine Closener och Vakanz Doheem. Lëtzebuerg géing si ëmmer nees iwwerraschen an si wéilt och hire Bouwen dës flott Plazen hei am Grand-Duché weisen.



