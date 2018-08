© Annick Goerens

20 Joer laang Schoulmeeschter, 2 Joer Schoul-Inspekter an zanter 2008 als Enseignant vacataire um Campus Walfer, haaptsächlech fir d'Formatioun vun neie Schoulmeeschteren. D'Educatioun zitt sech wéi e roude Fuedem duerch d'Liewe vum grénge Politiker Claude Adam, den am Abrëll dëst Joer vum Sam Tanson an der Chamber remplacéiert gouf. Wéi ass dat politescht Engagement vum Politiker entstanen? Wat huet de Claude Adam motivéiert a wéi geet et elo virun ? Am Kader vum Summer-Interview hunn mir am Gaart vum grénge Politiker zu Miersch, Äntwerten op dës Froe gesicht.



Summer-Interview mam Claude Adam





Den Ufank an der Politik

„Natierlech erfëllen ech de Klischee an invitéieren als Gréngen op meng Liiblingsplaz a mäin Gaart, wou ech meng gréng Oder kann ausliewen", laacht de Claude Adam bei eiser Visitt. Ugefaangen huet d'Engagement vum Politiker duerch d'Educatiounspolitik a senger Gemeng, mat der den deemolege Schoulmeeschter net zefridde war.

„Dunn hunn ech mer geduecht, sou lo kanns du dech iergeren oder du kanns probéiere selwer eppes ze maachen an ech hunn dunn d'Decisioun geholl fir selwer eppes ze maachen. Ech sinn an d'Nopeschgemeng Schoul hale gaangen, ech war Kandidat hei an ech war dunn direkt an de Schäfferot komm zu Miersch. Dat war eigentlech mäin éischte Schratt.“

Net laang duerno ass de Gemengepolitiker dunn och mat an d'Nationalwale gaangen a gouf zwar net beim éischten Ulaf gewielt, ma beim Zweeten, dat war 2004.



14 Joer um Krautmaart



D'Educatiounspolitik war vum Ufank vu sengem Mandat an der Chamber un, am Fokus vum fréiere Schoulmeeschter. Wéi déi Gréng an d'Regierung komm sinn, huet sech den deemolegen Deputéierten och ëm den Dossier Aussepolitik gekëmmert. Dës zousätzlech Aufgab hätt him Satisfaktioun ginn, ma en och bësselche midd gemaach, erkläert de Claude Adam.

Beim leschten aussepoliteschen Dialog hätt sech de Politiker och mat den Äusserunge vum Ausseminister Jean Asselborn ausernee gesat, de sot, dass den Zoustand vun der Welt all Joers ëmmer méi kritesch géing ginn.



„An da stellt een sech natierlech d'Fro, ob een net och soll mol eng Kéier sech hannerfroen an aner Weeër goen. Dat war meng perséinlech Decisioun. Déi hat och e bëssen eppes mat der Gesamtpolitik ze dinn“.



Zeréck bei d'Originnen



Vun der „grousser Politik“, wéi de Claude Adam se nennt, wollt hien nees méi zeréck dohinner fir kleng Zieler ëmzesetzen. National- a Gemengepolitik wären einfach zwee puer Schong. D'Gemengepolitik wär engersäits no bei de Leit, wat immens flott wär, do kéint ganz séier Iddien ëmsetzen, erkläert de geschwënn 60-Joer ale Mann. D'Aarbecht an der Chamber wär dogéint eng Politik vun Dossieren an do misst een e Spagat maachen, constatéiert de Gemengeconseiller vu Miersch. An dat tëscht „an den Dossiere schaffen“ a „bei de Leit sinn“, well de Wahlsystem esou wier, dass eng Persoun gewielt gëtt, dat heescht et misst een sech bei de Leit weisen.



Vum Hierscht un, huet de Claude Adam direkt e puer nei Projeten. De fréiere Schoulmeeschter wiesselt op Esch Belval an d'Formatioun initiale vu jonke Schoulmeeschteren, gëtt Yoga-Coursen zu Useldeng, wëll endlech nees méi liese a freet sech och op déi nächst 5 Joer am Gemengerot zu Miersch.

3 Froen un de Claude Adam