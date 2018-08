© Annick Goerens

An eiser Rubrikkucke mir dëse Summer zesumme mat 8 Deputéiert, déi entscheet hunn am Oktober net méi mat an d'Wahlen ze goen, op hir politesch Carrière ënnert anerem um Krautmaart zeréck. Dat sinn d'Anne Brasseur, de Claude Adam, de Fränk Arndt, de Paul-Henri Meyers, de Roger Negri, de Marcel Oberweis, den Alexander Krieps an d'Viviane Loschetter, déi awer keen Interview méi wëll ginn. Den Ufank vun der Serie maache mir mat der Anne Brasseur.

Summerinterview mat der Anne Brasseur (A. Goerens)



E Vëlostour mam Anne Brasseur duerch d'Stad (18.07.2018) Vum Kierchberg an de Pafendall op zwee Rieder

Als Stater Meedchen wollt DP-Politikerin natierlech een Tour mam Vëlo duerch d'Haaptstad fueren. Direkt nieft der Uelzecht am Pafendall hannert dem Hospice fir eeler Leit, erzielt d'Politikerin wéi aus hirem Engagement bei de „Femmes libérales“ fir méi Fraereschter an de 70er Joren, hiert éischt Mandat als Gemengeconseillère an der Stad Lëtzebuerg entstanen ass. 1975 wéi si vun der Universitéit koum, hat d'Colette Flesch si gefrot fir mat an d'Gemengewahlen an der Stad Lëtzebuerg ze goen. "Ech hunn am Ufank "Nee" gesot, ma d'Colette Flesch huet mech iwwerzeegt andeems et gesot huet "mengs de et solle jonk Leit Politik maachen?", du sot ech "Jo". "Mengs de Frae solle sech engagéieren?", du sot ech "Jo". Majo du hues déi 2 Qualitéiten."Doropshin huet sech d'Anne Brasseur direkt als "Meedchen fir alles" engagéiert, wéi d'DP Politikerin selwer seet. Iwwerrascht war si dunn awer wéi si direkt bei de Gemengewale gewielt gouf.1979 goung de Succès vun der jonker Fra als Deputéiert an der Chamber virun. 1981 dunn als Schäffin vun der Stad Lëtzebuerg an 1999 gouf déi liberal Politikerin Educatiounsministesch. Bis haut de gréisste politeschen Defi, deen der Anne Brasseur awer net Leed deet. Den eenzege Regret dee si do hätt, wier datt si net nach 5 Joer hätt kéinten drunhänken. D'Educatiounspolitik kéint ee net nëmmen a 5 Joer ëmsetzen. Et bréicht een nämlech eng Ulafzäit, an da mussen d'Projeten och nach gräifen a sech konkretiséieren, esou déi fréier Ministesch.2014 gouf déi liberal Politikerin dunn och nach parallel zu hirer Aarbecht an der Chamber, Presidentin vun der Assemblée Parlementaire vum Conseil de l'Europe. Dat war eng ganz passionant Erfarung, erkläert d'Anne Brasseur, an awer sinn déi Amenter op déi si am Léifsten zeréck kuckt, déi déi si um Knuedler an der Gemeng erlieft huet.No 43 Joer géing et elo awer duer goen. Den Ament sëtzt d'Anne Brasseur nach am Rot vun enger liberaler däitscher Stëftung, ma an Zukunft wëll déi 68 Joer al Politikerin virun allem méi Zäit mat hirem Enkel, der Famill an de Frënn verbréngen, méi reesen a méi an d'Pedallen drécken...

3 Froen un d'Anne Brasseur