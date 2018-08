Am Oktober geet de Buergermeeschter vu Wolz net méi mat an d'Nationalwalen a wëll sech nees komplett op seng Gemeng konzentréieren.

Am Kader vun eiser Serie Summer-Interview sinn mir an d'Éislek gefuer. Net wäit vun der Giewelsmillen läit e klengt Weekendhaischen, wat schonn den Eltere vum Buergermeeschter vu Wolz gehéiert huet a wou de Frank Arndt och am Léifsten seng Fräizäit verbréngt. Eng friddlech Plaz, fir sech mam Sozialist iwwer säi laange Wee an d'Politik an seng Zäit an der Nationalpolitik z'ënnerhalen.



De Kontrast ass grouss: 30 Grad an der Stad, d'Sonn knallt op de Bëtong, et ass schmeier. Do uewen tëscht den Éisleker Koppen um Rand vum Bësch, ass d'Temperatur duerch d'Sauer agreabel frësch. Op enger klenger Veranda erzielt de Frank Arndt vu sengem relativ spéide Start an d'Politik, mat deemools 41 Joer, duerch säin Engagement an der OGBL Delegatioun fir d'Leit déi op der Circuit Foil schaffen.

Fir den Aarbechterjong vu Wolz loung natierlech och d'Parteifaarf op der Hand. Dem Politiker seng Bom hat zu Wolz hirer Zäit de „Foyer de la femme“ gegrënnt, dunn stoung och fir den Aarbechterjong fest, dass hie Member bei der LSAP géing ginn. „Bei eis an der Famill war dat esou. Ech hätt mer och näischt Aneschters kënnen erlaben, riicht eraus gesot.“

Politesch Carrière

Duerno gouf de Frank Arndt vun der LSAP gefrot, fir mat an d'Gemengewalen ze goen. Déi éischte Kéier goung et net duer, déi zweete Kéier bal duer an déi drëtte Kéier, dat war 1999, koum de geléierte Schlässer fir d'éischte Kéier an de Gemengerot zu Wolz. 2005 goung et dunn vum Gemengerot an de Schäfferot an 2009 huet de Frank Arndt d'Mandat vum Romain Schneider als Buergermeeschter iwwerholl, well den an d'Regierung gewiesselt ass.



Am Dezember 2013 goung et dunn no de virgezunnen Neiwalen als Deputéierte virun. No 5 Joer hält de 59-Joer ale Politiker awer am Oktober domadder op. Duerch d'Duebelmandat géing ëmmer eng Aarbecht ze kuerz kommen, entweder déi vum Deputéierten oder déi vum Buergermeeschter.

„Ech respektéieren all Politiker, deen dat mécht, mä fir mech ass meng Decisioun kloer. Déi zwou Saache soll een trennen. Et muss ee just kucken, wéi d'Gemengen da Gehéier fannen an der Chamber.“

Wann een dofir eng Léisung géing fannen, da kéint ee wierklech mat den Duebelmandater ophalen.

De Frank Arndt ass, wéi hie selwer seet, am Sozialberäich vun der Gewerkschaftszeen grouss ginn a war deemno frou als Rapporter e puer wichteg Gesetzprojeten, wei zum Beispill de CGDIS an dat neit Delegatiounsgesetz, mat ze prägen. An awer, ass et fir de Gemengepapp ganz kloer, wou säin Häerz schléit.

„ Wann ee sech an der Gemengepolitik engagéiert, ass et u sech méi einfach. Entweder et gefält de Leit oder eben net, an dat kritt een direkt ze spieren. De Retour ass meeschtens ganz séier,“ erkläert den erfuerene Gemengepolitiker.

Dat wär an der Landespolitik anescht. D'Chamber wär mat hire Prozeduren ebe méi schwéierfälleg. Et kéint een natierlech vill gestalten, mä de Coupe-de-Coeur ass fir de Wëltzer definitiv säi Mandat als Buergermeeschter, wéi hie selwer erkläert.



Fir de Fränk Arndt ass dofir kloer, dass seng Prioritéiten nom Oktober dëst Joer nees ganz kloer zu Wolz leien. Och fir déi nächst Gemengewale wëll sech de Buergermeeschter nach eng Kéier opsetzen, duerno wier dann awer Schluss. Dann géing de 59 Joer ale Mann zesumme mat senger Fra vun der Pensioun profitéieren, Zäit mat der Famill verbréngen an och nees méi op d'Sauer fësche goen.

