© Annick Goerens

Ufank des Joers huet de Politiker matgedeelt, dass hien seng politesch Carrière an der Chamber am Oktober un de Nol hänkt an net méi mat an d'Wahle geet. Mir sinn dofir am Kader vun eiser Serie Summer-Interview op Bënzelt gefuer an hunn eis do am Landmusée „A Schiewesch“ mam Politiker iwwer seng Carrière ënnerhalen.





Summer-Interview mam Paul-Henri Meyers



Et richt e bëssen ofgestanen, wéi een et aus ganz alen Haiser kennt. An enger Stuff, wéi se fréier an engem gudden Éisleker Stot ausgesinn huet, virun engem decken hëlzene Schaf mat Parzeläinstaasen, déi just fir d'Kiermes op den Dësch koumen, viru grousse Portraite vun der Grand-Duchesse Charlotte an dem Prënz Felix, do huet d'Annick Goerens mam Paul-Henri Meyers, den e puer Haiser niewendrun gebuer gouf, iwwert seng politesch Carrière geschwat. 1999 ass de Politiker an d'Chamber komm, ma eigentlech hätt dat schonn 1989 kënnen de Fall sinn, ma den deemolegen Affekot am Staatsrot konnt seng Aarbecht, déi him och enorm vill Spaass gemaach huet, net opginn.



© Annick Goerens



An der Zäit wären déi Leit déi gewielt goufe sougenannte „Notabilitéiten“ gewiescht, also Leit déi och scho finanziell ofgeséchert waren, déi sech dat konnte leeschten. Eréischt no an no, hätt sech d'Remuneratioun vum Deputéierte geännert, erkläert de Paul-Henri Meyers, sou dass een net och nach e Beruff niewelaanscht musst hunn fir finanziell iwwert d'Ronnen ze kommen.

D'Redigéiere vu Gesetzestexter huet, wéi de geléierten Affekot zougëtt, zu senge Liiblingsaufgaben an der Chamber gehéiert an déi gréissten Erausfuerderung war d'Verfassungsreform. An der ganzer Zäit huet sech vill zum Positive verbessert, constatéiert de CSV-Politiker. Mëttlerweil géingen d'Deputéiert eng uerdentlech Remuneratioun kréien a missten net niewebäi schaffe goen, et wären an de leschte 5 Joer souvill parlamentaresch Froe gestallt gi wéi nach ni an och d'Petitioune wären e gudde Moyen fir d'Bierger mat anzebréngen. „T'ass just nach d'Fro wei weit dass een elo an enger nächster Period geet, fir den Uleiesse vun de Leit bei de Petitioune méi Geheier ze ginn an ze kucken ob dat besser och kann an Texter afléissen, wei dat bis elo de Fall war", erkläert de Paul-Henri Meyers.



Erausfuerderunge fir d'Chamber

Un verschiddene Schrauwe misst awer nach gedréint ginn, besonnesch wat d'Aarbecht vun der Chamber bei der Gesetzgebung ugeet. Wann all Deputéierte mat engem Gesetzesprojet d'Accord ass an all Mënsch derfir stëmmt, da géing de Paul-Henri Meyers net agesi firwat nach 2-3 Politiker op der Tribün an der Chamber missten defiléiere fir ze soen, dass de Projet gutt ass.



„Fir mech ass dat verlueren Zäit. Et misst een dat méi straffen an et misst een och kucke wéi een dat do besser kéint organiséieren, fir dass och déi Debatte méi lieweg ginn. Well een den dohi kënnt an den dann nëmme virliest, wat och nach een Anere preparéiert huet, dat ass net dat Ideaalt.“

© Annick Goerens

An Zukunft wëll sech de Politiker nees méi Zäit fir säi Gaart huelen, ma och nach weiderhi senger Charge als President vun der Stëftung „Hëllef Doheem“ nogoen. Un Altersheimer géing et hei am Land chronesch feelen, sou nach de Paul-Henri Meyers, den och mat 81 Joer nach dës Erausfuerderung gäre wëll meeschteren.





3 Froen un den Paul-Henri Meyers