© Carine Lemmer (RTL)

Summerinterview (5/7): Roger Negri (LSAP)



Virun Ouschteren ass en zréckgetrueden, fir engem méi Jonke Plaz ze maachen, wéi hie seet. Et géif och duer goen, d'nächst Joer kritt hie 65 Joer, ass also am legale Pensiounsalter.

De Roger Negri ass haut un der Rei an eiser Serie vu „Summerinterviewen“ mat deene Parlamentarier, déi am Oktober net méi mat an d'Wahle ginn, respektiv um Enn vun der Legislaturperiod zréck getruede sinn.

D'Carine Lemmer huet de Mamer Politiker a senger Gemeng, am Parc Brill, begéint.

Et war eng wonnerbar Zäit an der Chamber, hie war mat Leif a Séil derbäi, seet de Roger Negri. Opzehalen, dat ass ëm net einfach gefall. A sou richteg ass en och nach net a senger national politescher Pensioun ukomm. Virun allem de Kontakt an de Kommissioune vermësst hien, hei géif nämmlech dacks ganz sachlech a kollegial diskutéiert ginn. An hei hätt de Roger Negri och richteg Frënn a Kollegen gehat.

De Roger Negri ass nach Schäffen an der Gemeng Mamer, dat hëlleft him sech un den neien Alldag ze winnen. D'Oppositioun huet de sozialistesche Politiker net erlieft, an der Majoritéit kann ee méi ëmsetzen, et muss een net „meckeren“, dat läit mir villäicht méi, mengt de Roger Negri. D'Neiwahlen 2013, och mat engem Depart vum deemolege Premier Jean-Claude Juncker, deen aus senger Gemeng kënnt, huet hie ganz emotional erlieft. Déi virgezunne Neiwalen waren fir heen dann och e neie Moment.



© Carine Lemmer (RTL)

D'Euthanasie-Gesetz huet hien an all de Joren an der Chamber mat am meeschte markéiert. Wat bedeit dat an der Praxis? Als ganz jonken Deputéierte war hie Budgetsrapporter, och do huet e vill geléiert. Vill héieren huet een an all de Joren trotzdeem net vum Roger Negri. Hie war an ass kee vun den haarden Téin, keen dee gären op sech opmierksam mécht. Hien géif probéieren Saachen ëmmer sachlech unzegoen, bannendrann géif et awer dann dacks brodelen. De Ben Fayot hätt himm awer emol eng Kéier gesot: „Du wars bis elo kee Clown, also spill och kee Clown.“ an déi Wierder hätt de Roger Negri sech zu Häerze geholl.

Décken Tamtam wär einfach net säi Genre. Elo ass et dann eriwwer mat der nationaler Politik. Mat der Aarbecht an der Fraktioun huet hien näischt méi ze dinn. Dat wier och eng gutt Saach, well een soss net richteg aus der Partei eraukéim, eppes dat och net ëmmer erwënscht wir. Ganz no der Devise vum Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder: "Maul halten", esou de Roger Negri na weider.

Et misst een elo net méi säi politesche Pefferkär bäileeën, fënnt de Roger Negri, et hätt ee jo virdru genuch Zäit gehat, dat ze maachen.

Grousses virgeholl huet hie sech net fir déi nächst Zäit. Vum Enkel profitéieren, mat der Fra en Tour duerch Europa, speziell duerch Italien, maachen, gehéieren zu senge Pläng. An Zäit fir sech hunn. Déi wär bis ewell ze kuerz komm.



3 Froen un de Roger Negri



Am Kader vun de Summerinterviewen hu mer all den Deputéierten nach 3 Froe gestallt, zum Beispill wat hir Liiblingsplaz zu Lëtzebuerg ass.