Kuerz virun der Summervakanz ass de Marcel Oberweis, CSV, an der Chamber zréck getrueden, no 14 Joer als Deputéierten.

© Carine Lemmer (RTL)

De Marcel Oberweis am Interview



De Marcel Oberweis ass dës Kéier un der Rei an eiser Serie vun deene Parlamentarier, déi am Oktober net méi mat an d'Wahle ginn.

D'Ëmwelt, Nohaltegkeet, erneierbar Energien, dat ware Sujeten, déi dem Ex-Députéierten an all de Jore wichteg waren a wou en eppes konnt mat beweegen. Awer och d'Héichschoul an d'Recherche waren Themen, wou de Marcel Oberweis sech engagéiert huet. „Ech konnt nëmmen e klengen Deel besetzen, mir ware jo zu dacks“, bemierkt de fréiere CSV-Deputéierten. D'CSV huet eng grouss Fraktioun an de Marcel Oberweis war ee vun deene méi Onopfällegen. Et soll een net iwwerhieflech sinn, ass seng Devise. Et wier een zwar als Mënsche eenzechaarteg, awer och deels just e Stéck vum Ganzen. De Marcel Oberweis wollt ëmmer éischter bescheide sinn.

Hien ass awer houfreg drop, datt en zum Beispill an der Chamber mat areecht huet, datt d'13ième ofgeschaf gouf, jidderee mat engem Ofschloss elo eng Première huet. Virun allem den Zougang op d'Universitéiten wir esou fir vill Leit méi einfach ginn.



© Carine Lemmer (RTL)

De Rifkin war net säin Dada. A vum Space Mining hält den Ingenieur och näischt. Hie vertrëtt do also eng aner Meenung wéi seng Partei, d'CSV. Hien kéint dat Ganzt net novollzéien, virun allem wann ee bedenkt, wéi kleng Lëtzebuerg ass. Et sollt een éischter säi "Footprint" do hannerloossen, wou et eppes géif bréngen a wou Lëtzebuerg och en Anrock hannerloosse kéint.

Genee dowéinst engagéiert sech de Marcel Oberweis och zanter iwwer 10 Joer an Afrika. Jonk Leit sollen hiert Land net verloossen, mä ginn do gebraucht, seet hien. Hien huet e Projet lancéiert, wou Plastik gesammelt gëtt an doraus Pavéssteng gemaach ginn, déi eng 10 Joer halen. Aktuell schaffe bis zu 60 Leit am Roulement a kréien eng Pai. Weider Projeten an Afrika sinn an der Maach.

Dat Engagement ass och de Grond firwat de Marcel Oberweis esou spéit als Parlamentarier zréck getrueden ass. Mat deem Geld dat hien zu Lëtzebuerg verdéngt huet konnt hie mat an Afrika huelen, fir do mat dëse Suen ze schaffen.

De Gaart, d'Enkelkanner a liesen sinn aner Prioritéite vum Marcel Oberweis. Hie liest och gären e puer Bicher a verschiddene Sproochen zäitgläich....dat wär gutt fir d'Gehir unzestrengen.