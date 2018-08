© Carine Lemmer (RTL)

14/08/2018 Summerinterview (7/7): Alexandre Krieps

De leschten Deel vun eiser Serie vun den RTL-Summerinterviewen mécht den Alexandre Krieps. D'Carine Lemmer huet de Politiker an Dokter an der Stad begéint.Den Alexandre Krieps kënnt aus enger ganz politescher Famill: Säi Papp, den Emile Krieps, war laang an der Regierung a souz an der Chamber. D'selwecht och deem säi Koseng, de Robert Krieps, wann och fir eng aner Partei. D'Politik ass also a menge Genen, seet den DP-Deputéierten. Elo am Oktober geet hien net méi mat an d'Walen.15 Joer war den Alexandre Krieps an der Chamber als DP-Deputéierten am Asaz. 10 Joer an der Majoritéit a 5 Joer an der Oppositioun. E groussen Ënnerscheed ass et fir hien do awer net ginn. Et war eng schéin Zäit op béide Säiten an et sollte sech nach méi Leit fir d'Politik interesséieren.Mat 72 Joer war den Deputéierten den eelsten an der DP-Fraktioun, wat awer net vill ausgemaach huet. Ganz am Géigendeel: Déi lescht Fraktioun war déi dynameschst a jéngsten, mat där d'Zesummenaarbecht immens flott war. Ma hie kuckt net nëmmen op déi gutt Momenter zeréck, mee och op déi méi schwéier Zäiten, déi hien als Deputéierten an och als Mënsch markéiert hunn. Dozou zielt och de Fall vum Camille Gira am Mee 2018.No 15 Joer ass also Schluss, dat huet den Alexandre Krieps sou mat senger Fra ofgemaach, an hir ab elo Danzcourse versprach. Trotzdeem geet et fir hien nach als Dokter weider, well dat nach ëmmer e Beruff ass deen him vill Spaass mécht, och wann et net méi sou séier geet wéi dat fréier de Fall war.Op déi politesch Pensioun freet sech also den Alexandre Krieps, deen de Schluss vun eiser Serie vun den Deputéierte gemaach huet, déi net méi mat an d'Wale ginn, respektiv zeréckgetruede sinn.